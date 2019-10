Furti di acqua per sette anni, subito liberati i ventiquattro arrestati

Tornano in libertà le 24 persone arrestate mercoledì dai carabinieri per furto aggravato di acqua e luce in un palazzo popolare in via Torregrossa, a Licata.

Lo ha disposto lo stesso pubblico ministero Sara Varazi, dopo che in un primo momento aveva disposto i domiciliari. Il provvedimento di "immediata liberazione" è stato disposto prima di chiedere la convalida dell'arresto che è stata ratificata dal gip Stefano Zammuto.