Licata, firmato il contratto: stabilizzati quattro precari del Comune

Sono stati sottoscritti i contratti di stabilizzazione, a tempo indeterminato, con la formula del part time a 18 ore, per i quattro “operatori servizi vari – categoria A”, in forza al Comune, vincitori di un'apposita selezione. La firma è stata apposta oggi in Comune alla presenza del commissario straordinario, Maria Grazia Brandara e del segretario generale Giovanna Italiano.

A sottoscrivere i contratti, che avranno decorrenza da domani, è stato il dirigente del dipartimento Affari generali, Pietro Carmina, e i quattro vincitori della selezione: Giuseppe Stefano Alotto, Giuseppa Di Paola, Maria Di Paola e Giovanna Nogara.

"Ad avviare questa procedura di stabilizzazione - commenta Brandara - sono stata io stessa già nel 2014, in occasione della mia precedente esperienza commissariale a Licata. Per cui, in questo giorno di festa, non solo per i lavoratori interessati e per i propri familiari, ma anche per l'ente, permettetemi di porgere loro gli auguri più sinceri".