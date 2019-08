Festa di Sant'Angelo a Licata, adottato piano di emergenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con ordinanza N°69 emessa ieri, il vice sindaco Antonio Vincenti ha approvato il piano d'emergenza per la festa di Sant'Angelo Patrono di Licata, in programma il 18/08/2019.

Il piano prevede lo svolgimento delle attività di assistenza e salvaguardia alla popolazione in occasione delle celebrazioni religiose-culturali con riferimento alla localizzazione territoriale degli eventi e ai punti di crisi, in considerazione del fatto che alcune zone registrano particolari affollamenti tali da rendere necessaria la creazione di vie di fuga per permettere il deflusso in sicurezza.

Ai fini della gestione dell'emergenza, il piano prevede alcune prescrizioni essenziali la prima delle quali è quella che laddove, è possibile ad eccezione delle programmate e tradizionali “Corse,” la processione e le eventuali altre manifestazioni dovranno svolgersi a” passo d'uomo”.

Nelle varie piazze interessate dagli eventi dovrà essere assicurata la presenza di squadre di soccorso, unità mobili di rianimazione, con personale paramedico, per un eventuale immediato intervento.

Il provvedimento prevede anche diverse altre prescrizione al fine di garantire una maggiore tutela e sicurezza alle diverse migliaia di cittadini fore4stieri e turisti che ogni anno partecipano alla tradizionale processione di Sant'Angelo Padrone e Protettore.

Si fa presente che l'intero piano è pubblicato dal 6 Agosto 2019, al n° 2699 dell'albo pretorio online del Comune.