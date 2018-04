"Il fatto non sussiste", ex consigliere assolto dall'accusa di falsa testimonianza

"Il fatto non sussiste". E' con formula piena che Giuseppe Federico, ex consigliere comunale e carabiniere in pensione, è stato assolto - dall'accusa di falsa testimonianza - dal tribunale di Agrigento.

L'accusa di falsa testimonianza era scaturita nell'ambito di un processo ad un suo ex collega carabiniere: Andrea Minarchi che era stato accusato - ma è stato assolto - d'aver messo a segno una rapina ad Aragona.

Dopo la sentenza di assoluzione, il quarantottenne Giuseppe Federico - che era stato candidato, lo scorso novembre, con Forza Italia, all'Ars - ha così commentato su Facebook: "Giustizia è stata fatta".