Si copre il volto alla vista della polizia, 56enne bloccata e arrestata

Vede la pattuglia della polizia e cercando di non farsi riconoscere si cala sul volto il cappuccio della felpa. Un gesto che non è, naturalmente, passato inosservato - lungo via Sant'Andrea - agli agenti. Poliziotti del commissariato di Licata che hanno dunque fatto scattare il controllo mirato. E il loro occhio attento ci aveva visto giusto: quella donna avrebbe dovuto stare ai domiciliari.

E' per evasione dagli arresti domiciliari che, dunque, la cinquantaseienne è stata arrestata e, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stata ricollocata ai domiciliari.