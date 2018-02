Polpette avvelenate per uccidere i randagi, "Sos" anche a Licata

Trovate esche avvelenate per uccidere cani randagi alla Marina e in via Salso, all'inizio del quartiere Oltreponte, a Licata. Il primo episodio, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, è stato documentato dal gruppo "Licata Libera": "In zona Marina, corso Argentina e zona Marinello sono state depositate polpette avvelenate atte a nuocere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Sollecitiamo chi di dovere a trovare una soluzione a questo problema. Chiediamo ai residenti la massima attenzione per l'eventuale presenza di gente sospetta, chiamate subito le forze dell'ordine".

In via Salso, poi, è stato soccorso e salvato un randagio che aveva ingerito sostanze velenose.