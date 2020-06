Esami di maturità, assessore e sindaco: "Abbiate fiducia nel futuro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Alla viglia dell'inizio degli esami di stato, in programma da domani 17 giugno, l'ass. alla Pubblica Istruzione, Violetta Callea, interviene per porgere a tutti gli studenti impegnati in questa importante tappa della loro vita, per porgere gli auguri suoi, del sindaco Giuseppe Galanti e dell'intera amministrazione comunale.

<<In vista degli esami di stato – sono le sue testuali parole – mi rivolgo a tutti i maturandi, insegnanti e commissari ai quali proto gli auguri più sentiti di buon lavoro.

Ai ragazzi rivolgo un vigoroso incoraggiamento per questa tappa importante della loro formazione umana e scolastica che rappresenta un trampolino di lancio verso un futuro da costruire, ma certamente ricco di soddisfazioni.

Sono note le condizioni di disagio che ciascuno degli studenti ha dovuto affrontare negli ultimi mesi durante i quali abbiamo imparato parole nuove come “lockdown”, “didattica a distanza” che hanno messo a dura prova il diritto allo studio ed il diritto ad una istruzione di qualità.

Credo però che non si potesse fare altrimenti, per evitare la catastrofe.

Personalmente – prosegue l'assessore – mi rifiuto di credere che tutto questo possa incidere sul risultato dell'esame.

Voglio immaginare, invece, che tutto l'impegno profuso durante il percorso scolastico abbia procurato a ciascuno di voi un bagaglio formativo e culturale tale da ottenere il raggiungimento di un risultato brillante.

Il titolo che state per acquisire vi aprirà due porte: quella del mondo del lavoro o quella degli studi universitari. Non è una scelta facile. La vita non lo è, ma vi esorto ad avere fiducia nel futuro e nelle vostre capacità. Ce la faremo, ce la farete. Buona maturità a tutti a nome mio personale, del Sindaco Pino Galanti e di tutto quanto l'esecutivo impegnato nel duro esame di amministrare la città>>.