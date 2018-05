Giro di eroina sulle strade, inchiesta "Bazar": in diciannove dal gup

Eroina a fiumi venduta per strada, a Licata. Una dose costava 30 euro e il mercato sarebbe stato molto fiorente tanto che spesso conveniva comprarne un po’ di più per poi rivenderla o cederla ad amici. Diciannove indagati dell’inchiesta “Bazar”, svolta sul campo dai carabinieri, che il 15 luglio del 2015 ha fatto scattare cinque arresti, approdano in aula per l’udienza preliminare.

Si tratta di: Giampiero Arrostuto, 39 anni, di Canicattì; Rosario Consagra, 50 anni, di Licata; Emanuele Marchione, 54 anni, di Licata; Giuseppe Tinnirello, 30 anni, di Palermo; Antonio Montana, 46 anni, di Licata; Vincenzo Bugiada, 46 anni, di Licata; Diego Pelonero, 45 anni, di Licata; Fuozi Ben Habit, 42 anni, originario della Tunisia e residente a Licata; Calogero Bonvissuto, 31 anni, di Licata; Vincenzo Cuttaia, 52 anni, di Licata; Antonino Caruso, 49 anni, di Licata; Melchiorre Salvatore Alabiso, 44 anni, di Licata; Salvatore Paraninfo, 30 anni, di Licata; Filippo De Caro, 45 anni, di Licata; Francesco Semprevivo, 46 anni, di Licata; Giuseppe De Caro, 38 anni, di Licata; Antonino Davanteri, 65 anni, di Licata; Giuseppe Gueli, 38 anni, di Licata e Santa Loredana Giorgio, 38 anni, di Canicattì.

Ieri c’è stato il primo passaggio in aula con un semplice rinvio perché alcune notifiche non sono andate in porto. A decidere se accogliere la richiesta della Procura e, quindi, rinviare a giudizio gli imputati, sarà il giudice dell’udienza preliminare Stefano Zammuto. I difensori (fra gli altri gli avvocati Calogero Meli, Giuseppe Glicerio, Angelo Bonvissuto e Francesco Lumia) potranno, comunque, chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento.