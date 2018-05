Il Comune individua la ditta, via alla rimozione dei rifiuti

Il Comune di Licata dispone l'affidamento diretto del servizio di rimozione dei rifiuti per fare fronte all'ennesima emergenza igienica e sanitaria. L'ente si è rivolto a tre diverse ditte.

"A completamento della procedura e della valutazione delle offerte, l'ente - spiega il Comune - ha affidato il servizio alla società cooperativa Edilizia Nuova per il noleggio di bobcat e autocarri, alla ditta Castiglione Salvatore per il noleggio di un autocarro attrezzato con ragno e cassone e alla ditta Seap srl per il noleggio di un semirimorchio con autista".

I lavori di rimozione della discarica sono iniziati nella zona Stazione e sulla strada statale 115, nel secondo tratto di via Palma, dalle fontanelle fino al bar la Pergola; in via Borromini; all'uscita di via Campobello, al Villaggio Agricolo e in via Onfake. Domani gli interventi di rimozione sono previsti in via Torregrossa, sulla statale 115, lato est dell'abitato, in via Riesi, nella trazzera Piazza Armerina e nella zona balneare Ovest.

"Il costo di questa operazione straordinaria ed urgente, che durerà sino al termine delle festività del Santo Patrono, - spiega il Comune con una nota - sarà a carico dei soggetti che, per convenzione, avrebbero dovuto normalmente assicurare il servizio".