Emergenza Covid-19, nuovi orari e regole per l'accesso agli uffici del Comune

A seguito della situazione venutasi a determinare dall'espandersi del virus “COVID-19, e sulla base delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere da domani, 13 marzo 2020, fino al 25 Marzo 2020, salvo modifica e/o revoca e/o proroga, per i contatti con il pubblico, gli uffici ricadenti nell'area amministrativa osserveranno gli orari e il modi analiticamente appresso indicati:

1. L'Ufficio Protocollo Generale sarà aperto al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00 da Lunedì a venerdì (contatto telefonico 0922.868222);

2. L'Ufficio Messi Notificatori sarà aperto al pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00 da Lunedì a Venerdì (contatto telefonico 0922.868111);

3. L'Ufficio Personale non sarà aperto al pubblico (contatto tel. 0922.868205);

4. La Segreteria Generale e Assistenza Organi istituzionali non sarà aperta al pubblico

(contatti telefonici 0922.868204/206/212)

5. L'Avvocatura Comunale non sarà aperta al pubblico (contatto telefonico 0922.772262).