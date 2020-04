Emergenza Covid-19, pioggia di solidarietà per i bisognosi anche dall'estero: il sindaco apre un conto corrente

"I licatesi, anche quelli residenti in altre regioni d’Italia ed all’estero, stanno dando prova di grande solidarietà. Lo dimostrano ogni giorno e noi gli siamo grati per quanto stanno facendo". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Galanti che ha annunciato di avere aperto un conto per fare convogliare tutte le donazioni.

"Sono tante le donazioni in favore di chi ha meno - aggiunge Galanti -, di chi è stato colpito dal Covid 19 e vive una condizione di grande difficoltà. Così, come già fatto da diversi altri Comuni, abbiamo aperto un conto corrente per convogliare la vostra generosità".

Ecco il numero del conto corrente, intestato al Comune di Licata:

IBAN: IT40 V089 6982 9700 0000 0000 572

BIC: ICRAITRRQX0

BANCA: BANCA S. FRANCESCO - CREDITO COOPERATIVO - CANICATTÌ SRL-AGENZIA DI LICATA

La causale da indicare è: "Donazione per Emergenza Covid - 19"