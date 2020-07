Via Martinez, ditta dei traslochi in azione: scatta divieto di transito

Il Comune di Licata ha disposto il divieto di transito in via Martinez, nel tratto compreso tra Piazza Duomo e via Dominici. Il provvedimento è stato adottato per consentire "le regolari e in sicurezza, operazioni di trasloco ad opera di un privato che ne ha fatta apposita richiesta".

L'ordinanza sarà in vigore il 16 luglio, dalle 6 alle 18, "per tutto il tempo necessario ad eseguire l'attività di trasloco, ad eccezione dei mezzi adibiti al materiale svolgimento delle operazioni".