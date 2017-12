Licata, firmata l'ordinanza: scatta divieto di vendita di bevande in vetro o lattine

Con una ordinanza adottata oggi, il commissario straordinario del Comune di Licata, Maria Grazia Brandara, in applicazione di quanto disposto da una circolare emanata dalla Questura di Agrigento, che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche, quali concerti, feste in piazza, manifestazioni, celebrazioni, "perché si svolgano nel rispetto delle garanzie di sicurezza, per la salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza pubblica", ha disposto il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, alle attività di commercio, artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il divieto è esteso anche alle attività autorizzate in forma temporanea, sulle proprie pertinenze esterne private, sulle pertinenze esterne su suolo pubblico, anche se debitamente autorizzate ed attrezzate con pedane, gazebo e simili, ai circoli privati, alle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, alle attività di commercio di prodotti alimentari nelle serate di apertura straordinaria oltre le ore 22,00; agli operatori del commercio su area pubblica e, in genere, a tutte le forme speciali di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro.

"Il divieto, inoltre, - spiega l'ufficio stampa del Comune di Licata con una nota - è operante anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali".