Rischio crolli, divieto di balneazione e accesso a Cala Paradiso

Rischio crollo, chiude uno dei tratti più belli della costa licatese. A riportare la notizia è stamattina il quotidiano La Sicilia. Il sindaco di Licata, Pino Galanti, ha infatti firmato un'ordinanza di Interdizione al transito, alla balneazione, alla navigazione e alla pesca nel tratto di spiaggia denominato Cala Paradiso. Questo a causa dell'esistenza di un concreto rischio frana del costone roccioso che sovrasta l'area. Malgrado questi rischi, centinaia di bagnanti per tutta la stagione estiva che volge al termine hanno comunque frequentato il suggestivo arenile, così il Comune è adesso corso ai ripari per evitare conseguenze in caso di frana.