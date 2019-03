Pretendevano che la musica continuasse, frasi oltraggiose contro i poliziotti: 2 denunce

Pretendevano che la musica continuasse. Nonostante fossero le tre, e così per come previsto dall'ordinanza il Carnevale poteva essere ritenuto definitivamente archiviato, due licatesi avrebbero continuato ad incalzare il dj affinché continuasse. I poliziotti del commissariato di Licata sono intervenuti per riportare la calma e hanno invitato entrambi i licatesi ad allontanarsi. Cosa che però non avrebbero fatto.

A questo punto, sono stati proprio i poliziotti ad allontanare i due che sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per inosservanza del provvedimento di autorità. Uno dei due è finito nei guai anche per l'ipotesi di reato di oltraggio a pubblico ufficiale. A quanto pare, ad un certo punto, l'uomo si sarebbe scagliato verbalmente contro gli agenti pronunciando frasi oltraggiose contro di loro.