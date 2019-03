Disinfestazione e derattizzazione, si comincia lunedì: ecco le zone interessate

Si comincia lunedì, 25 marzo. Su input dell'amministrazione comunale, e in ottemperanza alle richiesta avanzate dal dipartimento di Prevenzione area Igiene e Sanità pubblica dell'Asp, l'ufficio del dipartimento Lavori Pubblici, ha reso noto il calendario del servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale.

Dal 25 al 29 marzo, derattizzazione e disinfestazione verranno effettuati in via Torregrossa, nell'area antistante il Centro Commerciale San Giorgio, Piano Cannelle, corso Italia e traverse, Via Campobello e traverse e in Piano Buagiades; dal 1 al 5 aprile: corso F. Re Capriata, via Arch. Licata e traverse, via De Pasquali e traverse, via Appennini e traverse, via Agrigento e traverse, via Honduras, argini fiume Salso, via Umberto II°, via Gela e traverse, Villaggio Agricolo, via Riesi.