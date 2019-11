Digitalizzazione del Fondo Librario Antico, Pullara: "Mi auguro che il Comune abbia trasmesso i documenti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Mi auguro che il Comune di Licata abbia tempestivamente dato riscontro all’istanza dell’assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica che lo scorso 23 Ottobre aveva fissato in dieci giorni il termine ultimo per la ritrasmissione della documentazione inerente il progetto per la digitalizzazione del Fondo Librario Antico. In ballo c’è un bando regionale da ben 100mila euro per il quale avevamo lavorato a lungo al fine di poter cercare di destinarlo a Licata” – lo afferma il deputato regionale di Autonomisti e Popolari Carmelo Pullara.

“Non vorremmo trovarci di fronte allo smacco della perdita di prendere parte ad una così considerevole opportunità solo per un’intempestiva ed inefficace azione da parte di Palazzo di Città – continua Pullara – sarebbe un grave danno nei confronti della collettività oltre che una pessima figura nei confronti dell’istituzione regionale”.