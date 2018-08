Crisi idrica, nuovo appello del sindaco: "Subito una conferenza di servizi"

"Nonostante l’aumento della dotazione idrica della città di altri 15 litri, comunicato la scorsa settimana da Girgenti Acque, la situazione continua a restare difficile. Per questo abbiamo chiesto una conferenza di servizi con il gestore del servizio idrico e la società di sovrambito per accertare le cause delle disfunzioni".

La richiesta del sindaco Giuseppe Galanti segue il botta e risposta dei giorni scorsi. "Uno dei motivi dei disservizi - si legge nella nota del Comune - riguarda il ripetersi dei continui furti d'acqua". Il Comune auspica un incontro per cercare soluzioni al problema.