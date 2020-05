Emergenza Covid, Galanti ringrazia polizia municipale e Protezione civile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nella serata di ieri, il Sindaco Giuseppe Galanti, alla presenza di diversi assessori, del Presidente e dei consiglieri di maggioranza, ha incontrato, i componenti delle Associazioni di Protezione Civile presenti in città, e rappresentanti della Polizia Municipale, per ringraziarli della meritoria, intensa e proficua opera svolta in occasione dell'emergenza Covid.

Nell'intrattenersi con tutti i presenti, il primo cittadino dopo avere elogiato la loro costante opera, ha anche evidenziato il fatto che, grazie anche al comportamento esemplare dell'intera collettività, Licata ha registrato pochissimi casi di contagio del virus, peraltro per importazione, anche se, non è mancato l'invito a tenere sempre alta l'attenzione, a non abbassare la guardia e a continuare a rispettare tutte quelle regole che i governi, nazionale e regionale, hanno dettato per non solo combattere il virus ed evitare altri contagi oggi, ma soprattutto in vista dell'autunno e del prossimo inverno, quando, secondo gli esperti, si potrebbe avere una ricaduta con conseguente aumento dei contagi e dei pericoli per la salute pubblica.

Un invito rivolto ad ogni singoli cittadino ma anche a coloro che si sono già spesi, e continuano a spendersi, a tutela della salute pubblica e di quanti si trovano maggiormente nello stato di bisogno fisico, materiale e psicologico.