“Bullismo e cyberbullismo? No, grazie!”: il convegno all'istituto comprensivo "Leopardi"

“Bullismo e cyberbullismo? No, grazie!” Questo è il tema di un incontro-convegno con gli alunni della scuola primaria e secondaria per la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo organizzato dall’istituto comprensivo “Giacomo Leopardi” di cui è dirigente scolastico Maurizio Buccoleri. L’evento si svolgerà domani, alle 9, all’aula magna del plesso “Maria Anna Serrovira” in via Quignones.

Sono previsti gli interventi di esperti. A tenere le relazioni saranno Francesco Pira, sociologo e docente di comunicazione e giornalismo dell’università degli studi di Messina, l’ispettore capo Michele Fiore, responsabile della polizia postale di Agrigento e Caltanissetta, Azzurra Incorvaia psicologa tirocinante post- lauream alla Neuropsichiatria infantile di Licata, Angela Oliveri, presidente dell’osservatorio permanente antiviolenza di Licata e l’avvocato Tiziana Sciria, dell’Opa.