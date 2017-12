Contributi per le spese di viaggio, 17 famiglie di disabili presentano istanza

Sono state 17 le famiglie di Licata che hanno presentato un'istanza al Comune per ottenere un contributo per le spese di viaggio che sostengono. Le famiglie dei portatori di handicap, adesso, sono in attesa dell'iter procedurale del dipartimento Servizi sociali del Municipio. I funzionari valuteranno le domande e, laddove vi siano i requisiti, cercheranno di venire incontro alle esigenze finanziarie di queste 17 famiglie.