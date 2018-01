Contenzioso fra la Dedalo e il Comune, Brandara: "Vengano rispettati i patti"

Con riferimento alla notizia secondo la quale il oresidente della Srr ATO 4 Agrigento Provincia Est avrebbe citato in giudizio davanti al Tar di Palermo sia il Comune che l'Asp di Agrigento per ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale del 6 ottobre, e alle dichiarazioni rilasciate dal commissario straordinario della Srr, Salvatore Gueli, con le quali sollecita il Comune a dotarsi di nuovi mezzi comprandoli in leasing al fine di risolvere l'emergenza rifiuti, l'amministrazione comunale, ha immediatamente replicato.

E lo ha fatto con una nota a firma congiunta del Commissario Straordinario, Maria Grazia Brandara e del dirigente del

dipartimento LL.PP. e Urbanistica, Vincenzo Ortega, con la quale si richiede un nuovo intervento del Prefetto di Agrigento, perché venga dato seguito a quanto concordato, tra Comune e soggetti a vario titoli coinvolti nella vicenda, in occasione dell'incontro tenutosi in Prefettura il 19 dicembre scorso, presieduto dallo stesso prefetto Nicola Diomede.