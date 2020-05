Torna in aula il Consiglio comunale: ecco tutti i punti previsti

Riprende il Consiglio comunale di Licata i formato "dal vivo" e non in streaming.

I lavori sono convocati per il prossimo 27 maggio alel 17. Diciotto complessivamente i punti che il Consiglio dovrà affrontare. Tra questi, l'adozione del piano comunale Amianto, l'approvazione dello statuto dell’Azienda speciale Consortile dell'Ati"; una modifica e un'integrazione del “Regolamento per l’uso dei beni comunali e per l’alienazione e acquisto di beni immobili; il riconoscimento di debiti fuori bilancio per diverse decine di migliaia di euro.

Il Consiglio si svolgerà a porte aperte e mantenendo le disposizioni relative alle norme igieniche e di sicurezza previste dalle disposizioni del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Pertanto - dice una nota - si invita la cittadinanza, tenendo conto delle disposizioni impartite, a seguire preferibilmente la seduta di Consiglio Comunale in diretta streaming".