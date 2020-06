Cambi di casacca in consiglio comunale, Ortega lascia il M5s

La consigliere comunale di Licata, Jenna Ortega, ha lasciato il Movimento 5 stelle e si è iscritta al gruppo misto. Lo ha comunicato con una lettera indirizzata al presidente del consiglio comunale Giuseppe Russotto ed al sindaco Pino Galanti.

“Ho inteso la mia candidatura - scrive il consigliere comunale - esclusivamente come servizio alla città, e non della politica tout court. La scelta di lasciare il M5S per iscrivermi al gruppo misto, dunque non va letta come una frattura con il Movimento, al quale auguro le migliori fortune. Intendo la presenza in consiglio comunale come senso civico, e per questa ragione non ho mai assunto posizioni radicali di opposizione. Ogni volta che l’ho ritenuto opportuno, infatti, ho votato provvedimenti proposti dall’amministrazione comunale, nell’esclusivo interesso della città. In ultimo penso, per esempio, ai debiti fuori bilancio. Senza la mia presenza in aula - aggiunge -, il voto sarebbe saltato e cittadini ed imprese che da anni vantano crediti con il Comune, sarebbero stati costretti ad attendere ancora”.