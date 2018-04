Concesse due aule del plesso "Profumo" ad un'associazione musicale

E' stata pubblicata oggi la determina dirigenziale n° 68 del Dipartimento Lavori Pubblici – Ufficio Patrimonio, con la quale l'Amministrazione comunale ha concesso, in comodato d'uso, due aule del plesso scolastico “Nino Profumo”, che sorge in via Pompei, all'Associazione Musicale

“Vincenzo Bellini – Cataldo Curri” di Licata. La concessione ha validità 5 mesi, dal 1 marzo 2018 al 31 luglio 2018.

In compenso l'Associazione si è impegnata a prestare gratuitamente la propria opera per tutte le manifestazioni e festività religiose per l'anno in corso, e a restituire i locali al Comune in caso di necessità dello stesso.