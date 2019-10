Comune, stabilizzati altri 6 lavoratori precari: avranno orario ridotto

Sottoscritto il contratto di lavoro, a tempo indeterminato e ad orario ridotto di 18 e 24 ore. La stabilizzazione è avvenuta per altri sei contrattisti da diversi anni in forza al Comune di Licata. A sottoscrivere il contratto c'era anche il sindaco Giuseppe Galanti che s'è detto soddisfatto "per essere riuscito nell'intento di garantire la continuità lavorativa ad altri sei lavoratori da decenni in forza al Comune di Licata". Contenti anche gli interessati che, seppure impiegati ad orario ridotto, sono usciti dallo stato di precariato in cui si trovavano da tanto tempo.

I sei dipendenti sono così suddivisi per categoria: 1 di cat. D, 3 di cat. C e 2 di cat. A.