Emergenza Covid, c'è l'elenco degli ammessi ai buoni spesa: 593 "sì"

Ben 593 "sì" e 378 "no". Sono stati pubblicati - all'albo pretorio online del Comune - gli elenchi dei cittadini (593) ammessi e di quelli non ammessi (378) che avevano chiesto il beneficio dei buoni spesa/voucher per emergenza assistenziale dovuta agli effetti del Covid- 19. Si tratta di tutti coloro che avevano risposto al bando pubblicato il 2 maggio scorso dal Comune di Licata per poter usufruire dei buoni finanziati dal Po Fse 2014/2020, per l'acquisto di beni di prima necessità quali alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole di gas.

"E' doveroso sottolineare ai cittadini beneficiari che i buoni spesa, rilasciati dal settore Servizi sociali, dal valore di 10, 20, 50 e 100 euro, sono spendibili - ricordano dal Comune - negli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, inseriti nell'elenco consultabile sul sito istituzionale del Comune. I dipendenti dell'ufficio si sono fatti carico di contattare telefonicamente i beneficiari per comunicare loro data e ora di ritiro dei buoni spesa".