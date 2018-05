Pagati stipendi e lavoro accessorio, revocato il sit-in di protesta

Il sit-in davanti al Municipio era stato già organizzato. Stamani però, il Comune ha firmato i mandati di pagamento per gli stipendi degli impiegati. E la Cgil e la Csa hanno, dunque, revocato la manifestazione di protesta.

“L’amministrazione comunale, in data odierna, ha provveduto – scrivono le sigle sindacali – al pagamento dello stipendio del mese di aprile e a parte del salario accessorio degli anni precedenti. Tenuto conto dell’impegno, non indifferente, profuso dai vertici dell’ente, nell’affrontare e risolvere celermente la vertenza, sono venuti meno i presupposti per l'annunciato sit-in previsto per unedì 14 maggio”. I sindacati hanno sottolineato "l'importante ruolo svolto dal commissario Maria Grazia Brandara" ed auspicano di "essere convocati in tempi brevi per poter discutere sulle procedure di stabilizzazione del personale precario”.