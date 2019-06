Comune di Licata, ecco il nuovo orario estivo degli impiegati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A seguito di una richiesta fatta dalla Segreteria Aziendale della Cisl, ed in considerazione che trattasi di un prassi ormai consolidata nel tempo,a causa della eccessiva calura che estiva che rischia di condizionare fortemente la capacità produttiva del personale, il Segretario generale, Pietro Amorosia, con propria determinazione adottata ieri, ha fissato “il nuovo orario di lavoro per la stagione estiva 2019.

Tale disposizione entrerà in vigore l'1 Luglio e lo resterà fino al 31 Agosto 2019.

L'orario di servizio resterà articolato su 5 giorni settimanali, da lunedì a venerdì, con entrata antimeridiana alle ore 7,30 ed uscita alle ore 14,06, con un solo rientro pomeridiano stabilito per il martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

Resta ferma la disciplina dell'orario di servizio per quelle categorie di personale che per natura delle prestazioni eseguite non adottato la settimana corta.