Comune, cercasi dirigente del dipartimento Affari Generali

A seguito di quanto deliberato con determina a firma del dirigente del dipartimento Affari Generali – Servizi Sociali e Servizi Demografici, Pietro Carmina, è stato pubblicato, questa mattina, all'albo pretorio on line di questo Ente, l'avviso per la copertura temporanea del posto di Dirigente Servizi Finanziari mediante l'istituto del ComandoTale comando avrà durata fino all'espletamento della procedura per la copertura a tempo indeterminato del posto di che trattasi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018.

Pertanto, coloro che espletano l'attività di Dirigenti Servizi Finanziari presso una pubblica amministrazione possono comunale la propria manifestazione di interesse, dichiarando e allegando quanto analiticamente previsto nell'avviso.

Le domande dovranno pervenire alla Segreteria Generale del Comune di Licata, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 4 aprile 2018, pena l'esclusione, mediante raccomandata A/r, o consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo generale del Comune, o mediante

PEC – Posta Elettronica Certificata - al, seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.licata.ag.it .