Servizi sociali, avviati i procedimenti per i bonus e gli aiuti alle famiglie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si comunica che all'albo pretorio online dell'Ente, sono stai pubblicati gli avvisi di avvio procedimento e gli elenchi delle istanze richiedenti:

a) elenco dei richiedenti aiuti economici per i nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico, composto da sette istanze, sempre individuabili attraverso il numero e la data di protocollo in entrata al Comune (numero di pubblicazione 2409);

b) bonus sociale per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e acqua per l'anno 2019, il cui elenco è composto da 29 richieste, contrassegnate, nel rispetto delle norme sulla privacy, da numero e data di protocollo in entrata (numero di pubblicazione 2410).