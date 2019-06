Comune, la Giunta approva la riorganizzazione dei servizi e della struttura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A conclusione di un lungo iter procedurale avviato dall'Amministrazione comunale alla luce delle nuove esigenze, la Giunta Municipale, il 28 maggio scorso con propria deliberazione n° 45, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato la riorganizzazione dei servizi e della struttura apicali dell'Ente,m con attribuzione delle funzioni gestionali previste dall'ordinamento Legislativo vigente per il personale di qualifica dirigenziale, ai dipendenti formalmente individuati quali responsabili degli Uffici e dei Servizi, in applicazione delle disposizioni normative applicabili ai comuni privi di personale di qualifica dirigenziale.

Alla luce di quanto sopra, la struttura dell'Ente è stata suddivisa in 10 settori, ad ognuno dei quali sono stati assegnati i seguenti servizi:

Settore n° 1: Segreteria, Organi istituzionali, pubblicazioni, servizi ausiliari, notifiche, protocollo, affari legali e contenzioso, gemellaggi,l risorse umane, ufficio deliberazioni;

Settore n° 2: Ragioneria, bilancio e contabilità, contabilità del personale, economato e provveditorato, ufficio UGSIT telefonia fissa e mobile, società partecipate;

Settore n° 3: Tributi, entrate comunali, contenzioso tributario;

Settore n° 4: Servizi sociali, pari opportunità, Distretto socio – sanitario;

Settore n° 5: Lavori pubblici, progettazione, sicurezza sul lavoro, elisuperficie, espropri, protezione civile, cimiteri, pubblica illuminazione, manutenzione, verde pubblico, sviluppo e valorizzazione patrimonio comunale;

Settore n° 6: Urbanistica, edilizia, sanatorie, demanio marittimo, sportello unico edilizia (SUE), ascensori, SUAP, ambiente;

Settore n° 7: Arredo urbano, SITR, controllo del territorio, certificazione di destinazione urbanistica, finanziamenti comunitari, toponomastica;

Settore n° 8: Pubblica istruzione, cultura, biblioteca, fondo antico, asili nido, Urp;

Settore n° 9: Anagrafe, censimenti, statistica, servizio elettorale, stato civile;

Settore n° 10: Polizia Municipale e servizi annessi gestione segnaletica stradale, igiene e sanità, contenzioso di settore, trasporto pubblico urbano.

La riorganizzazione prevede anche la conferma di un Ufficio staff del Segretario generale, (a cui faranno capo un ufficio di direzione e organizzazione, l'organo di valutazione, tutti gli adempimenti relativi alla compiuta attuazione della normativa di riferimento sul sistema di controlli interni ed anti-corruzione, l'ufficio procedimenti disciplinari) e Ufficio Staff del Sindaco (per il supporto all'attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali, Gabinetto del Sindaco e Ufficio Stampa).