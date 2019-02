"Per strada con in tasca un coltellaccio": denunciato sedicenne

E’ stato trovato in possesso, durante un controllo su strada realizzato dai carabinieri della compagnia di Licata, di un coltellaccio: un’arma bianca di genere vietato. Ha 16 anni, è un adolescente, il licatese che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

L’ipotesi di reato contestata al giovane è stata di porto ingiustificato di arma bianca. Avrebbe dovuto essere un ordinario controllo – così come tanti ne sono stati effettuati negli ultimi giorni a Licata -, ma in questo caso i carabinieri hanno trovato, e sequestrato, il coltello e il ragazzino è, di fatto, finito nei guai.