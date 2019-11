Nubifragio, la Cna convoca gli imprenditori: ecco come chiedere risarcimenti

“Saranno illustrate le procedure e le modalità per potere fruire dei contributi e degli indennizzi messi a disposizione dall’Ebas. Destinatari i titolari delle aziende licatesi, colpite dal nubifragio dei giorni scorsi, e i loro dipendenti”. La Cna provinciale di Agrigento e la sede locale hanno indetto per domani pomeriggio a Licata, assieme all’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Pino Galanti e l’assessore competente Ripellino, un incontro per fare il punto della situazione e per avviare le pratiche risarcitorie, nei limiti e nei requisiti fissati dal fondo regionale dell’ente bilaterale dell’artigianato siciliano, rispetto ai danni subiti dal tessuto produttivo della città a seguito dell’eccezionale evento atmosferico abbattutosi nel territorio l’11 e il 12 novembre scorsi.

L’appuntamento è alle ore 17 nella sala capitolare dell’ex convento del Carmine. Per la Cna saranno presenti il segretario regionale, Piero Giglione, i vertici provinciali, rappresentati dal presidente Francesco Di Natale e dal segretario Claudio Spoto, e il presidente della sede di Licata, Piero Caico, mentre per l’Ebas interverrà il componente del consiglio direttivo, Turi Belfiore.