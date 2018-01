Chiusura del palazzetto, l'Adic: "Denunceremo perdite di tempo e rimbalzi di responsabilità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Come avevamo preannunciato, torniamo ad occuparci del Palazzetto dello Sport “Fragapane” la cui chiusura ha messo in ginocchio 5 associazioni sportive ( che rappresentano 500 ragazzi) e tutto quello che ruota intorno a loro. Per non parlare del loro operato nel sociale con le attività di formazione sportiva giovanile, grazie alla quale i giovani vengono allontanati dai pericoli della strada.

Detto questo, andiamo ai fatti. Il Palazzetto dello Sport è stato chiuso a nostro avviso per la leggerezza degli uffici comunali che hanno dichiarato non agibile la struttura senza avere i documenti o gli strumenti che consentissero loro di adotttare il provvedimento di chiusura.

Ed è il Commissario Brandara in persona a dichiarare, con un comunicato su Facebook, che “le pratiche che riguardano il progetto del Palazzetto” sono “irreperibili”.

Detto questo, torniamo agli uffici comunali che si sono reciprocamente rimbalzati le responsabilità senza cercare di dare una soluzione al problema.

Per finire diciamo sia al dirigente facente funzione dell’Ufficio Tecnico sia alla D.ssa Brandara che, anziche dire che per incaricare un tecnico esterno ( per verificare la staticità del Palazzetto ) serve prima un preventivo spesa, provvedano invece urgentemente ad incaricarlo, perche il costo del tecnico da incaricare sicuramente non porterà il Comune al fallimento, sempre se veramente si vuole risolvere il problema e restituire il palazzetto dello sport alle 5 società entro il mese di febbraio.

Per concludere, assicuriamo alle cinque società sportive interessate al Palazzetto dello Sport e alla cittadinanza tutta, che seguiremo con molta attenzione come si muoveranno gli uffici comunali. i loro responsabili e l’organo politico, denunciando, laddove ve ne fosse bisogno le eventuali perdite di tempo o i rimbalzi di responsabilità.