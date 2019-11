Via al censimento della popolazione: si concluderà a fine dicembre

E' partito venerdì 8 novembre e si concluderà il prossimo 20 dicembre il censimento generale della popolazione a Licata. A darne comunicazione è l'apposito ufficio del Comune. Rispetto alla prima fase, in cui il censimento era dedicato unicamente alle abitazioni ricadenti in alcune specifiche zone dell'abitato, questa seconda fase coinvolgerà tutta la popolazione residente a Licata. Ciò significa, avvisa il Municipio, che "soprattutto nelle ore pomeridiane ed anche nella giornata di sabato, sarà possibile l'arrivo a casa di un rilevatore incaricato dall'Amministrazione, munito di apposito tesserino di riconoscimento, per procedere alla raccolta dei dati".

Scopo del censimento sarà quello di misurare "le principali caratteristiche socio – economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia".