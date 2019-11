"Detenuto in una cella troppo piccola", nuova udienza per decidere il risarcimento

Nuove speranze, per il licatese Gaspare Trigona, di essere risarcito per avere scontato una pena in una cella troppo piccola. Lo scrive oggi il quotidiano La Sicilia.

La Cassazione, in sostanza, ha annullato con rinvio la precedente decisione del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza ordinando un nuovo passaggio e indicando alcuni aspetti da chiarire.