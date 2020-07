Licata non dimentica: celebrato l'anniversario dello sbarco degli americani

Celebrato il 77esimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia. Con una formula innovativa, a Licata, c'è stato l'alzabandiera davanti al monumento di piazza della Vittoria che ricorda lo sbarco degli americani e poi Cettina Greco, presidente della locale sezione dell'associazione nazionale "Famiglie dei caduti e dispersi in guerra", ha recitato un testo. Poi, tutti i partecipanti si sono spostati davanti al monumento dedicato alle vittime civili licatesi della seconda guerra mondiale.

Ad organizzare le celebrazioni è stata l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Galanti, in collaborazione con l'associazione culturale “Memento” presieduta da Carmela Zangara, alla presenza delle autorità militari cittadine e delle associazioni combattentistiche. Altra tappa, in piazza Regolo, davanti al monumento dedicato ai soldati licatesi caduti in guerra durante il secondo conflitto mondiale. In ognuno di questi tre monumenti sono state poste delle corone di alloro in onore dei caduti.

Ultima tappa, in Piano delle Palme, davanti ad uno dei tre ingressi del rifugio antiaereo sorto sotto Piano Quartiere dove, a seguito di quanto programmato dagli assessori Violetta Callea e Santo La Rocca e dell'associazione "La Svolta", è stato recitato un brano tratto dal film “Il grande dittatore” di Charlei Chaplin. L'attrice – cantante Consuelo Lisciandra ha cantato “E vui durmiti ancora”, un brano che ricorda gli orrori della guerra, per poi concludere con l'inno di Mameli. Ultima tappa, la visita del rifugio con ingresso da Piano delle Palme ed uscita in via Marconi.