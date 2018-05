"Trovato in possesso di 30 cartucce inesplose", 31enne finisce nei guai

Sarebbe stato trovato in possesso di 30 cartucce inesplose calibro 38. Ha 31 anni, il licatese D. C. che è stato denunciato dalla polizia di Stato alla Procura della Repubblica di Agrigento. Licatase che, oltre che per detenzione illegale di munizioni, è stato deferito anche per falso.

I poliziotti del commissariato di Licata hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione del giovane che risulta essere sorvegliato speciale. Ed è proprio durante questa perquisizione che sarebbero saltate fuori le 30 cartucce inesplose calibro 38. Munizioni che sono state, naturalmente, sequestrate.

Il giovane è stato denunciato, sempre alla Procura, anche per l'ipotesi di reato di falso. Aveva - stando alle ricostruzioni della polizia di Stato - denunciato lo smarrimento della patente di guida che è stata, durante la perquisizione, rinvenuta in un motorino che era nella disponibilità del trentunenne.

Appare scontato che, adesso, i poliziotti del commissariato di Licata stiano concentrando le indagini sulle munizioni. Occorre infatti capire da dove provengano e soprattutto a cosa erano destinate o, eventualmente, a chi.