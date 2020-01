La polemica sulla condotta agraria, Pullara replica a Di Ventura: "Pensi ai problemi della sua città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Non voglio entrare in polemica con nessuno, ma penso che un sindaco ed in questo caso mi riferisco al sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura si dovrebbe preoccupare dei problemi della propria città ed eventualmente provare a risolverli ed essere contento quando ogni tanto appunto si risolvono.

Sono le parole dell'On. Carmelo Pullara , capogruppo dei popolari e autonomisti all' Ars , in seguito alle recenti dichiarazioni del sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura sul mantenimento della Condotta agraria .

"Se Ettore Di Ventura- dichiara Pullara- invece di fare il sindaco preferisce essere l’ addetto stampa di un' autorevole collega, quella è una sua scelta.

Presto a Canicatti -conclude Pullara- si voterà per il nuovo sindaco, a quel punto Di Ventura potrà capire se il proprio lavoro da sindaco, evidentemente sostenuto, è stato apprezzato dalla cittadinanza canicattinese ovvero no, però la sua collocazione non sarà un problema, abbiamo capito che ha una nuova chance : addetto stampa".