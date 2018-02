Brucia l'auto di un operaio di 53 anni, avviate le indagini

Auto a fuoco, stanotte, in via Montebello a Licata. Ad essere avvolta dalle fiamme, che hanno pesantemente danneggiato il vano motore, è stata la Fiat Punto di proprietà di un operaio di 53 anni.

I vigili del fuoco del distaccamento di Licata sono rimasti al lavoro per un'ora: da mezzanotte e mezza all'una e mezza. In via Montebello anche i carabinieri che, assieme ai pompieri, si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per stabilire la natura del rogo. Le cause dell'incendio non sono però risultate essere chiare. Spetterà dunque all'attività investigativa dei militari dell'Arma - che è stata già avviata - fare chiarezza su cosa abbia innescato la scintilla iniziale che ha provocato danni non coperti da polizza assicurativa.