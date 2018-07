"Brogli per il porticciolo turistico", azzerata l'udienza preliminare

Il gup Alfonso Malato è stato promosso presidente della sezione penale e il processo, giunto alla fase dell’udienza preliminare, scaturito dall’inchiesta che ipotizza delle irregolarità nella realizzazione del progetto del porticciolo turistico di Licata, è stato azzerato. Sotto accusa il dirigente del dipartimento Urbanistica del Comune di Licata, Vincenzo Ortega, 57 anni e l’imprenditore di Caltanissetta Luigi Francesco Geraci, 74 anni, responsabile della società che ha realizzato la struttura.

I due imputati sono accusati di abuso di ufficio in concorso e – il solo Ortega – di falsità materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale.

La vicenda si riferisce alla realizzazione della struttura, di recente sequestrata perché in seguito alla scadenza delle concessioni risulterebbe abusiva, che sarebbe stata costruita sottraendo alle casse del Comune di Licata sette milioni di euro di oneri concessori. L’associazione “A testa alta”, presieduta da Antonino Catania e rappresentata in giudizio dall’avvocato Lillo Fumo, dopo avere fatto partire l’inchiesta con le sue denunce, si è costituita parte civile.

Al centro della vicenda la realizzazione del complesso denominato “Porto turistico Marina Cala del sole” con centinaia di posti barca e altri servizi annessi fra i quali spiaggia privata, camere, parcheggi e area ristorazione. Il progetto è stato realizzato dalla società “Iniziative immobiliari S.p.a”, di cui Geraci è legale rappresentante e, nel 2006, ha ricevuto una concessione di superficie demaniale marittima. A Ortega si contesta di avere avuto un atteggiamento di favoritismo nei confronti della società.

Dopo una serie di richieste preliminari legate alle trascrizioni delle intercettazioni e all'interrogatorio di Geraci, ieri il processo è stato azzerato per il trasferimento di ufficio del giudice. Si torna in aula il 17 settembre. Il giudice non è stato ancora individuato.