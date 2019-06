Bonus bebè, 110 i beneficiari: ecco come presentare istanza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il delegato delle Funzioni dirigenziali del Dipartimento Affari Generali, Servizi Sociali e Demografici, Daniela Bonelli, comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative alla concessione del Bonus per i nati o adottati nel corso dell'anno 2018.

Nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale, al beneficio saranno ammessi complessivamente 110 beneficiari, per un ammontare di 1.000,00 (mille) euro ciascuno, divisi in due semestri.

Possono presentare l'istanza un genitore o, in caso di impedimento di quest'ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale che sia in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria o, in caso di soggetto extra - comunitario, titolarità di permesso di soggiorno; residente nel territorio della Regione Siciliana al momento del arto o dell'adozione; tali soggetti devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto; l'indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedete non deve essere superiore ad € 3.000,00.

L'istanza dovrà essere presentata:

a) entro e non oltre il 27 luglio 2019 per i nati dall'1/1 al 30/6/2019;

b) entro e non oltre l'11/10/2019 per i nati dal1/7/2019 al 30/9/2019;entro e non oltre il 10/1/2019 c)per i nati dall'1/10/2019 al 21/12/2019.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, sito in via Marianello snc, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.