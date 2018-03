Bollette idriche, un contributo di 921 euro per gli utenti in difficoltà economiche

Il bonus idrico, da rinoscere a ciascun beneficiario ammesso, ammonta, per il 2017, a 921,33 euro. L'importo è stato determinato dal commissario straordinario Maria Grazia Brandara.

"Il contributo - spiega l'ufficio stampa del Comune - va riconosciuto anche a copertura delle bollette insolute pregresse che hanno determinato la sospensione dell'utenza e a copertura dei costi di riallacciamento per utenti non abbienti". Sono 114, in tutto, i beneficiari.