Bici elettrica trasformata in motorino, maxi sanzione da 8 mila euro

La bicicletta elettrica è risultata essere illegittimamente modificata. I poliziotti del commissariato di Licata - che hanno avviato controlli per frenare un fenomeno che non è affatto nuovo e che si sta diffondendo un po' ovunque lungo tutto la penisola - hanno elevato multe per oltre 8 mila euro alla persona che è stata trovata in sella alla bici modificata. Bicicletta che è stata sequestrata.

Le biciclette elettriche quando escono dalla fabbrica sono in regola perché sono a pedalata assistita. Però, però, - a Licata, come dimostra il caso della bici sequestrata, come nel resto della penisola - vengono indebitamente modificate: diventano a propulsione autonoma. Basterà, dunque, accelerare e senza più pedalare. Di fatto, questi mezzi - una volta modificati - diventano dei ciclomotori a tutti gli effetti e quindi avrebbero bisogno dell'omologazione, della copertura assicurativa, della targa e il conducente, oltre ad avere l'età, deve essere in possesso della patente di guida e deve indossare il casco di protezione.

Ecco perché quando viene trovato qualcuno che guida una bici elettrica modificata vengono elevate una serie di sanzioni che cumulate superano gli 8 mila euro.

Dopo i primi controlli, i poliziotti del commissariato di Licata - in concomitanza con la stagione estiva - intensificheranno anche questo genere di controlli per portare alla luce, e reprimere, casi di questo genere.