Si schianta contro un palo dell'illuminazione, donna finisce al pronto soccorso

Auto si schianta contro un palo della pubblica illuminazione e la donna che era al volante dell'utilitaria finisce al pronto soccorso. E' accaduto ieri sera in via Salso a Licata. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e un'autoambulanza del 118. La donna, dopo i controlli sanitari del caso, è stata subito dimessa.

Non sono chiare le cause dell'incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi. In via Salso sono intervenuti i poliziotti del commissariato cittadino che hanno avvertito i tecnici del Comune affiché il palo dell'illuminazione pubblica venisse messo in sicurezza, evitando che s'abbattesse sulla strada.