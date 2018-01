Autovettura piomba contro le fioriere, illesi i due occupanti

Autovettura finisce contro le fioriere di una tabaccheria di via Palma, a Licata. Le due persone che erano all'interno della Golf Volkswagen sono rimaste, miracolosamente, illese. E' accaduto alle 6,30 circa di stamani. Scattato l'allarme, in via Palma si sono precipitate le pattuglie della polizia di Stato. Gli agenti del commissariato di Licata si sono occupati dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi ma che ha pesantemente danneggiato la Golf.

Per gli occupanti dell'autovettura, rimasti appunto illesi, non è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118.