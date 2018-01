Auracaria pericolante abbattuta dagli operai del Comune

Una vecchia auracaria, che si trovava dentro una villa attigua al Comune, è stata abbattuta. L'intervento è stato eseguito dai tecnici dell'ente insieme a una ditta privata.

"L'intervento si è reso indispensabile - spiega l'ufficio stampa del Comune - dal momento che essendo in fase di essiccazione, l'araucaria ha costituito un pericolo per la pubblica incolumità a causa dell'improvviso cedimento di rami sia all'interno del giardino che sulla pubblica via".