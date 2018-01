Associazioni sportive escluse dal palazzetto fanno causa al Comune

"Da quanto ci risulta le cinque associazioni sportive estromesse dalla gestione del palazzetto dello sport hanno incaricato l'avvocato Alberto Caffarello affinchè provveda a citare il Comune per i danni economici e di immagine che stanno subendo e che continuano a subire a causa della improvvisa revoca della concessione dell'impianto sportivo".

A dirlo è l'associazione dei consumatori Adic che aggiunge: "Ci chiediamo come mai il commissario straordinario trova il tempo di rinnovare contratti ai dirigenti (vedi contratto triennale al dott. Occhipinti), gravando le casse comunali per ben tre anni (atto, peraltro politicamente inopportuno, che il Commissario avrebbe dovuto lasciare alla discrezionalità della nuova amministrazione che fra pochi mesi verrà eletta) e non trova il tempo o le risorse per risolvere il problema del Palazzetto dello Sport".

L'associazione dei consumatori, con una lunga nota, prosegue: "Per quanto ci risulta la struttura del Palasport "Fragapane" non è a rischio crollo o cedimento. Perchè, dunque, il commissario Brandara non ordina agli uffici preposti di fare una perizia o di verificare come sia possibile che il certificato di agibilità non si trovi? Gli attuali dipendenti comunali sono gli stessi di trent'anni fa. In questo lungo arco di tempo si sono disputate al Palazzetto centinaia e centinaia di manifestazioni sportive. Si sono svolte in una struttura inagibile? Non lo crediamo. Non vogliamo crederlo".