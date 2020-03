Assegno di maternità 2020, ecco tutte le regole per ottenerlo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con un avviso al pubblico a firma del l'incaricato di P.O. dell'Area Servizi Sociali, Daniela Bonelli, si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alla concessione dell'assegno di maternità per l'anno 2020.

Tale assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico di datori di lavori privati o pubblici) o che beneficiano di un trattamento economico inferiore rispetto all'importo dell'assegno. Alle medesime condizioni, il beneficio viene concesso per ogni minore in adozione o

affidamento preadottivo purchè il minore non abbia superato i sei anni di età al omento dell'adozione o dell'affidamento.

Le domande vanno presentate entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica, le madri cittadine italiane, cittadine comunitarie, cittadine extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno CE, carta di soggiorno carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, cittadina straniera in possesso di Status di rifugiato politico. In caso di parto gemerllare va presentata una sola domanda.

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1/1/2020 al 31/12/2020 è pari ad € 348,12 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi € 1,740,60.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Assistenza sito in via Marianello, nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.